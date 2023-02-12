زلزال تركيا.. رجال الإنقاذ البيلاروس ينتشلون ثلاثة ناجين من تحت الأنقاض
Globallookpress Emre Can Yadoglu
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أعلنت وزارة الطوارئ البيلاروسية أن رجال الإنقاذ البيلاروس انتشلوا ثلاثة أحياء و29 قتيلا من تحت الأنقاض خلال مهمتهم في مدينة كهرمان مرعش التركية المنكوبة بالزلزال.
وقالت الوزارة في بيانها: "انتشل المنقذون البيلاروس 3 أشخاص وعثروا على جثث 29 قتيلا، بينهم 8 أطفال".
ويشارك 64 رجل إنقاذ بيلاروسي في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المتضررة بالزلزال في تركيا.
وبعد حوالي أسبوع على وقوع الزلزال جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 29 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين.
المصدر: نوفوستي