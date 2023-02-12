تقارير دولية: أكثر من 28 ألف قتيل ونحو 26 مليون متضرر جراء الزلزال في تركيا وسوريا

أفادت تقارير أممية ومنظمة الصحة العالمية بأن الزلزال المدمر في تركيا وسوريا حصد أرواح أكثر من 28 ألف شخص فضلا عن تضرر نحو 26 مليونا، وسط ترجيحات بارتفاع عدد الضحايا.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل "ستتضاعف".

وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الاثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.

وقال غريفيث متحدثا لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة لأن علينا أن نرى تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر".

وقال غريفيث السبت في فيديو نشر على حسابه في تويتر "قريبا سيخلي الأشخاص المكلفون بعمليات البحث والإغاثة المكان للوكالات الإنسانية التي سيقضي عملها بالاهتمام بالعدد الاستثنائي من الأشخاص المتضررين خلال الأشهر المقبلة".

ويواصل العشرات من عناصر فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص وأطلقت نداء لجمع 42.8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي.

المصدر: أ ف ب