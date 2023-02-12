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إجلاء رعايا روس من محيط منطقة الزلزال في تركيا

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إجلاء رعايا روس من محيط منطقة الزلزال في تركيا
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ذكرت السفارة الروسية في تركيا أنه تم إجلاء مجموعة من المواطنين الروس إلى روسيا اليوم الأحد من مناطق قريبة من منطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا.

وجاء في بيان السفارة "تم نقل مجموعة تضم 39 مواطنا روسيا يعيشون ويعملون في محيط منطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا ويرغبون في العودة إلى وطنهم، من مطار أضنة صباح اليوم. ونظم موظفو السفارة عملية مغادرة المواطنين".

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: تاس

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع