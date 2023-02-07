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مصرع مواطن روسي في تركيا جراء الزلزال

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مصرع مواطن روسي في تركيا جراء الزلزال
msk1.ru
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لقي مواطن روسي مصرعه في تركيا، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب أراضيها فجر أمس الاثنين.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن مواطنا روسيا لقي مصرعه في تركيا جراء الزلزال، وجار العمل على تحديد هويته، ومكان جثمانه.

وأوضحت السفارة الروسية، لدى أنقرة، أن عدد السياح الروس في تركيا، بلغ الـ 45 ألف سائح، مشيرة إلى تلقيها مئات الاتصالات، من أقارب السياح الروس، الذين يحتمل تواجدهم في منطقة الخطر في تركا.

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وأشارت السفارة الروسية، إلى أنها سجلت جميع البلاغات، وأرسلتها إلى السلطات التركية للتأكد من سلامة مواطنيها، منوهة بأن الرد التركي يمكن أن يتأخر في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا جراء الزلزال.

 وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر أمس الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

 

المصدر: وكالات

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