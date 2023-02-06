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خبير إنقاذ روسي: تركيا تواجه "مصيبة حقيقية"

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خبير إنقاذ روسي: تركيا تواجه
Globallookpress Depo PhotosKeystone Press Agency
جانب من آثار الزلزال في تركيا 6 فبراير 2023
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صرح الرئيس السابق لمركز تدريب الإنقاذ الفدرالي الروسي ألكسندر غوفشتين بأن الزلزال الذي وقع في إقليم كهرمان مرعش بتركيا يمثل "مصيبة حقيقية" للبلاد.

وتابع غوفشتين في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية أن هذا الزلزال القوي "يشبه الزلزال الذي ضرب تركيا قبل 100 عام تقريبا" مشيرا إلى أن الزلازل في هذه المنطقة نموذجية للغاية، حيث أن هناك صدعا كبيرا، والمنطقة معتادة على الاهتزاز، مؤكدا على أن هذا الزلزال بالنسبة لتركيا يمثل "مصيبة كبيرة".

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وكان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي قد صرح في وقت سابق بأن الزلزال الذي ضرب تركيا تسبب في مقتل 284 شخصا وجرح قرابة 2500 شخصا، فيما كان معظم القتلى في محافظة كهرمان مرعش، حيث كان مركز الزلزال، الذي دمر هناك حوالي 300 مبنى.

ووقع أحد أقوى الزلازل في تركيا 17 أغسطس عام 1999 قبالة ساحل بحر مرمرة، وكان بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه بالقرب من مدينة إزميت الصناعية، الواقعة على بعد 80 كيلومترا شرقي إسطنبول، وبحسب الأرقام الرسمية، توفي 17 ألف و480 شخصا، وأصيب 23 ألف و781 شخصا، فيما تضرر 285 ألف و211 منزلا، و42 ألف و902 مبنى غير سكني.

المصدر: نوفوستي

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