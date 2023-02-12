ترافق حملات المساعدة.. سوريا تمنع نوعا من العجلات القادمة من العراق من عبور حدودها

قررت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، منع إرسال العجلات نوع (بيك آب) التي تحمل أو ترافق المساعدات الإغاثية إلى سوريا.

وذكرت في بيان صحفي أن "السلطات السورية منعت مرور هكذا نوع من العجلات، ولعدم وجود وقود كاف لها أيضا، حيث صدرت توجيهات إلى جميع السيطرات بمنع هذه العجلات من التوجه والوصول إلى منفذ القائم الحدودي".

وأضافت أن "عملية تسهيل عبور المساعدات التي تحملها العجلات ذات السعة خمسة طن فما فوق أو البرادات مستمرة".

المصدر: RT