"قطر الخيرية" تطلق مشروع "مدينة الكرامة" لإعمار ما دمره الزلزال في الشمال السوري

أعلنت جمعية "قطر الخيرية" بدء المرحلة الأولى من مشروع "مدينة الكرامة"، في إطار خطة لإعادة إعمار المناطق المنكوبة بالزلزال في الشمال السوري.

وأكد الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية، يوسف بن أحمد الكواري، خلال مقطع فيديو نشرته "قطر الخيرية" على حسابها في "تويتر"، أنه أصدر توجيهاته ببدء العمل في المشروع.

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يشار إلى أنه في مناطق الشمال السوري، رجّحت فرق الإغاثة ارتفاع حصيلة القتلى مع "وجود مئات العائلات تحت الأنقاض" وسط "صعوبات كبيرة والحاجة لمعدات ثقيلة للإنقاذ".

وتم إحصاء انهيار أكثر من 160 مبنى بشكل كامل و330 بشكل جزئي، عدا عن تصدّع آلاف المباني في شمال غرب سوريا.

وأفاد مراسلو وكالات من شمال سوريا بسقوط مبان بأكملها فوق رؤوس قاطنيها. وبدت الأضرار جسيمة في المناطق الأقرب إلى الحدود التركية مثل مدن أعزاز وجرابلس وجنديرس (شمال حلب) وسرمدا (شمال إدلب).

المصدر: موقع الشرق + وكالات