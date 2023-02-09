 
مباشر

زلزال سوريا.. انتشال أكثر من 90 جثة مجهولة في جنديرس بريف حلب الشمالي (صور)

أخبار العالم العربي

زلزال سوريا.. انتشال أكثر من 90 جثة مجهولة في جنديرس بريف حلب الشمالي (صور)
Globallookpress
أكثر من 90 جثة مجهولة الهوية في جنديرس بريف حلب الشمالي حتى الآن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uq2i

أفاد مصدر سوري بتجاوز عدد الجثث المجهولة لضحايا الزلزال في بلدة جنديرس بريف حلب الشمالي الـ90 جثة حتى يوم الخميس.

أعلن ذلك قائد الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة السورية، إبراهيم الجاسم،الذي لفت إلى أن الإحصائية لا تشمل عشرات الجثث التي نقلت إلى إدلب كي يتم دفنها هناك.

زلزال سوريا.. انتشال أكثر من 90 جثة مجهولة في جنديرس بريف حلب الشمالي (صور)
Globallookpress
أكثر من 90 جثة مجهولة الهوية في جنديرس بريف حلب الشمالي حتى الآن

وعن آلية التعامل مع هذه الجثث، قال الجاسم، إنها ستوضع لساعات قرب الأبنية المهدمة التي أُخرجت منها بانتظار التعرف عليهم من قبل ذويهم ليصار إلى تسيلمها إليهم بشكل مباشر.

وأشار إلى أنه في حال لم يجرِ التعرف عليها، تنقل إلى المستشفى العسكري في عفرين أو في جنديرس.

زلزال سوريا.. انتشال أكثر من 90 جثة مجهولة في جنديرس بريف حلب الشمالي (صور)أكثر من 90 جثة مجهولة الهوية في جنديرس بريف حلب الشمالي حتى الآن

وأضاف الجاسم أن الجثث مجهولة الهوية تبقى في ثلاجات حفظ الموتى بعد نشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن ذويها.

وبعد 48 ساعة تتولى الطبابة الشرعية عملية الدفن بعد إعطاء كل جثة رقم خاص يحفظ مع صور لها من عدة جهات، لتدفن لاحقا في المقابر المتوفرة.

زلزال سوريا.. انتشال أكثر من 90 جثة مجهولة في جنديرس بريف حلب الشمالي (صور)أكثر من 90 جثة مجهولة الهوية في جنديرس بريف حلب الشمالي حتى الآن

هذا وقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال في جنديرس لأكثر من 486 حالة وفاة وأكثر من 850 مصاب، بحسب أحدث إحصائية من "الدفاع المدني".

في الوقت الذي تستمر فيه فرق البحث والإنقاذ بعمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض في البلدة.

المصدر: عنب بلدي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. عدد الضحايا في ازدياد وفرق الإنقاذ تسابق الزمن (اليوم الرابع)