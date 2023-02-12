وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن إرسال 50 منقذا إضافيا إلى تركيا

صرح مستشار وزير الطوارئ الروسي، دانييل مارتينوف، بأن فرقة مكونة من 50 منقذا روسيا، ستغادر إلى تركيا يوم الأربعاء المقبل، لمد يد العون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأوضح مارتينوف، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، أن فرقة ثالثة مكونة من 50 منقذا من فرقة Centrospas، غادرت روسيا اليوم، مزودة بـ 3 معدات خاصة، وكل ما يلزم لمد يد العون في المناطق المتضررة في تركيا.

وأضاف مارتينوف، أن رجال الإنقاذ الروس، لديهم جميع المعدات اللازمة لحالات الطوارئ، مشيدا بكفاءتهم العالية منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن الفرق الروسية، تعمل في أكثر المناطق خطرا، وأكثرها تدميرا، وأنه تم تشكيل فرقة متنقلة تستجيب للنداءات العاجلة من باقي فرق الإنقاذ التركية، والدولية، وحتى السكان المحليين.

وأصدر وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أمرا صباح الأربعاء، بإرسال مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ إلى تركيا، ويتم تجهيز فرق إضافية لإرسالها خلال الأسبوع الجاري.

وأرسلت وزارة الطورائ الروسية أكثر من 100 منقذ إلى تركيا، يجرون عمليات بحث وإنقاذ في محافظة كهرمان مرعش، الأكثر تضررا من الزلزال.

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ومن جانبه أفاد نائب وزير الطورائ الروسي، ألكسندر تشوبريان، بأن رجال الإنقاذ الروس، سيبقون في تركيا حتى تنهي السلطات التركية عمليات البحث والإنقاذ.

وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر الاثنين، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

كما وصلت ارتدادات الزلزال إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.

المصدر: تاس