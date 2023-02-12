 
مباشر

إسرائيل تنهي أنشطة بعثة الإنقاذ في تركيا بعد ورود إنذارات أمنية (صور)

أخبار العالم

إسرائيل تنهي أنشطة بعثة الإنقاذ في تركيا بعد ورود إنذارات أمنية (صور)
RT @AvichayAdraee
إسرائيل تنهي أنشطة بعثة "أغصان الزيتون" للإنقاذ في تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqmr

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي يوم الأحد، إن بعثة "أغصان الزيتون" ستنهي أنشطة الإنقاذ في تركيا وتعود إلى البلاد بعد ورود إنذارات أمنية.

وفي ختام ستة أيام تمكنت بعثة جيش الدفاع خلالها من انتشال 19 أشخاصا كانوا عالقين بين الأنقاض من المواقع المدمرة وهم على قيد الحياة.

وذكر أنه من المتوقع أن تعود البعثة إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرح بأن بعثة المساعدات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي ستواصل أنشطتها في تركيا في سبيل إنقاذ الأرواح ومعالجة الجرحى.

وأفاد بأن انسحاب بعثة "أغصان الزيتون" من تركيا جاء بعد ورود إنذارات أمنية.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع