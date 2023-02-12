إسرائيل تنهي أنشطة بعثة الإنقاذ في تركيا بعد ورود إنذارات أمنية (صور)

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي يوم الأحد، إن بعثة "أغصان الزيتون" ستنهي أنشطة الإنقاذ في تركيا وتعود إلى البلاد بعد ورود إنذارات أمنية.

وفي ختام ستة أيام تمكنت بعثة جيش الدفاع خلالها من انتشال 19 أشخاصا كانوا عالقين بين الأنقاض من المواقع المدمرة وهم على قيد الحياة.

وذكر أنه من المتوقع أن تعود البعثة إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وصرح بأن بعثة المساعدات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي ستواصل أنشطتها في تركيا في سبيل إنقاذ الأرواح ومعالجة الجرحى.

وأفاد بأن انسحاب بعثة "أغصان الزيتون" من تركيا جاء بعد ورود إنذارات أمنية.

في ختام 6 أيام تمكنت بعثة #أغصان_الزيتون خلالها من انتشال 19 أشخاصا كانوا عالقين بين الأنقاض وهم على قيد الحياة سينتهي مجهود الإنقاذ وستعود البعثة إلى البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.



بعثة المساعدات الطبية لجيش الدفاع ستواصل أنشطتها في تركيا لإنقاذ الأرواح ومعالجة الجرحى pic.twitter.com/cIwSnsddXm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 12, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية