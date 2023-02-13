زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ الروسية تنتشل رجلا أمضى 7 أيام تحت الأنقاض

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن فرقها بالتعاون مع فرق بيلاروس وقيرغيزستان انتشلت رجلا من تحت الأنقاض في تركيا بعد حوالي 7 أيام على الزلزال.

وقالت الوزارة في بيانها: "نجحت الجهود المشتركة لرجال الإنقاذ الروس والبيلاروس والقيرغيز في إنقاذ رجل أمضى أكثر من 160 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في تركيا".

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وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ استمرت أكثر من أربع ساعات في الظلام وكانت هناك مخاطر على حياة المنقذين لاحتمال حدوث انهيارات.

المصدر: RT