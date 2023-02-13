زلزال تركيا.. فرق الإنقاذ الروسية تنتشل رجلا أمضى 7 أيام تحت الأنقاض
Globallookpress Boris Roessler
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن فرقها بالتعاون مع فرق بيلاروس وقيرغيزستان انتشلت رجلا من تحت الأنقاض في تركيا بعد حوالي 7 أيام على الزلزال.
وقالت الوزارة في بيانها: "نجحت الجهود المشتركة لرجال الإنقاذ الروس والبيلاروس والقيرغيز في إنقاذ رجل أمضى أكثر من 160 ساعة تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال في تركيا".
وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ استمرت أكثر من أربع ساعات في الظلام وكانت هناك مخاطر على حياة المنقذين لاحتمال حدوث انهيارات.
المصدر: RT