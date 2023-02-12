الصحة العالمية تشيد بتخفيف العقوبات الأمريكية عن دمشق وتعاون الحكومة السورية

رحب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبرييسوس، بتخفيف العقوبات الأمريكية عن سوريا، وأشاد بموافقة الحكومة السورية على تسهيل وصول المساعدات الأممية لمنكوبي الزلزال.

وقال غيبريسوس: "نرحب بتخفيف الولايات المتحدة الأمريكية للعقوبات. ونقدر بنفس القدر تأييد الحكومة السورية الكامل الأخير للنقل عبر الحدود الذي تقوم به الأمم المتحدة، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة الوصول عبر الحدود".

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وأضاف: "بعد ظهر اليوم التقيت مع الأسد، الذي قال إنه منفتح للنظر في نقاط وصول إضافية عبر الحدود لهذه الحالة الطارئة".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية ناشدت يوم الأحد المجتمع الدولي تقديم 43 مليون دولار لدعم العمليات الإنسانية في سوريا وتركيا.

وناشدت سوريا في وقت سابق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها وصناديقها المختصة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها للإغاثة جراء الزلزال المدمر.

المصدر: تاس