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البابا فرنسيس يدعو لتقديم "دعم ملموس" لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا

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البابا فرنسيس يدعو لتقديم
Globallookpress
البابا فرنسيس يدعو لتقديم "دعم ملموس" لمنكوبي زلزال تركيا وسوريا.
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دعا البابا فرنسيس لتضامن دولي مع منكوبي زلزال تركيا وسوريا، مناشدا بشكل خاص "الجميع التضامن مع الأراضي التي تعذّبها الحرب".

وشدّد البابا على ضرورة أن نبقى "قريبين بواسطة الصلاة والدعم الملموس، من المنكوبين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا".

وقال البابا في أعقاب تلاوة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس: "كنت أشاهد صور الكارثة، صور ألم الشعبين اللذين يعانيان من الزلزال. لنصلي من أجلهما، دعونا لا ننسى ذلك.. لنفكر بما يمكن أن نفعله من أجلهما".

المصدر: أ ف ب

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع