تركيا تصدر تقريرا عن حالة السدود في المناطق المنكوبة بالزلزال

أكد وزير الزراعة التركي، وحيد كريشجي، عدم تعرض السدود في مناطق الزلزال لأي ضرر، لافتا إلى وجود 110 سدود و30 بحيرة في المناطق المنكوبة.

وعقد كريشجي اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا في ولاية أضنة جنوبي البلاد بعد تفقده منشآت مائية بالولاية للاطلاع على سلامة البنى التحتية للسدود بالمنطقة.

وأكد خلاله أن المختصين في إدارة شؤون المياه الحكومية يتفقدون يوميا سلامة السدود.

هذا وقد ضرب فجر الإثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وجميعها خلفت خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: "يني شفق"