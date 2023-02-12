باكستاني مجهول الهوية يتبرع بـ30 مليون دولار لإغاثة منكوبي الزلازل

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن شخصا باكستانيا يعيش في الولايات المتحدة، تبرع بمبلغ 30 مليون دولار، لإغاثة الأسر المتضررة من الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا.

وقال شريف عبر حسابه في "تويتر": "تأثرت بشدة بمثال رجل باكستاني مجهول دخل إلى السفارة التركية في الولايات المتحدة، وتبرع بمبلغ 30 مليون دولار لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا".

وأضاف: "هذه الأعمال الخيرية تمكن البشرية من الانتصار على الصعاب، التي يبدو حلها مستعصيا".

Deeply moved by the example of an anonymous Pakistani who walked into Turkish embassy in the US & donated $30 million for earthquake victims in Türkiye & Syria. These are such glorious acts of philanthropy that enable humanity to triumph over the seemingly insurmountable odds. — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) February 11, 2023

وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، نبأ تبرع رجل أعمال باكستاني مجهول الهوية يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية من مبدأ إنساني، بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي (2،47،56،15،00 روبية) لمساعدة ضحايا الزلزال المروع في تركيا وسوريا الذي، أودى بالآلاف من الضحايا.

المصدر: RT