الزلزال يهدم مسجدا بمحافظة هاطاي التركية عمره 14 قرنا (فيديو)

ذكرت قناة TRT أن مسجد حبيب النجار في محافظة هاطاي جنوب شرق تركيا والذي بني قبل 14 قرنا ويعد أول مسجد في الأناضول، انهار جراء الزلزال.

بحسب القناة "مسجد حبيب النجار في محافظة هاتاي التركية، يعود تاريخه إلى 14 قرنا مضت، ويعتبر أول مسجد بني في الأناضول، وقد إنهار خلال زلزال".

وفقا لمصادر مفتوحة، تم بناء مسجد حبيب نجار عام 638، عندما حكم العرب المسلمون أنطاكيا. ومن المسلم به أن المسجد هو الأول في الأناضول وجمهورية تركيا.

في الركن الشمالي الشرقي من المسجد، على عمق 4 أمتار تحت الأرض، توجد مقابر حبيب نجار، وشمون صفا. في حين توجد حول المسجد مرافق تعليمية لمدرسة دينية.

المصدر: ريا نوفوستي