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طفل بقي تحت الأنقاض 112 ساعة: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويذهب (فيديو)

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طفل بقي تحت الأنقاض 112 ساعة: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويذهب (فيديو)
AFP
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تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال، لطفل نجا من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، بعد أن قضى 112 ساعة تحت الأنقاض.

والتقت قناة "أي هيبر" التركية الطفل بعد خروجه من تحت الركام، وعندما سأله المذيع ألم تجعْ كل هذه الساعات؟، قال الطفل: "كل فترة كان يأتيني شخص يلبس الأبيض يطعمني ويعطيني الماء ثم يذهب".

وبعد حوالي أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 29 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين من الكارثة.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع