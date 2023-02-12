طفل بقي تحت الأنقاض 112 ساعة: شخص يلبس الأبيض كان يطعمني ويذهب (فيديو)

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قصة أغرب من الخيال، لطفل نجا من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، بعد أن قضى 112 ساعة تحت الأنقاض.

والتقت قناة "أي هيبر" التركية الطفل بعد خروجه من تحت الركام، وعندما سأله المذيع ألم تجعْ كل هذه الساعات؟، قال الطفل: "كل فترة كان يأتيني شخص يلبس الأبيض يطعمني ويعطيني الماء ثم يذهب".

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قبل قليل قناة A haber التركية قابل طفل عمره 5 سنوات خرج من تحت الأنقاض للتو بعد 112 ساعة سألوه ألم تجوع كل هذه الساعات ؟



قال بالحرف : ( كل فترة كان يأتيني شخص يلبس أبيض ويطعمني ويعطيني ماء ثم يذهب ) !!.



والله هكذا كان جواب الطفل feature=share — Drahmad Zaky (@ZakyDrahmad) February 11, 2023

وبعد حوالي أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمر مناطق في جنوبي تركيا وشمال غرب سوريا وأودى بحياة أكثر من 29 ألف شخص، تتواصل عمليات الإنقاذ بحثا عن ناجين من الكارثة.

المصدر: وسائل إعلام تركية