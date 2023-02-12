روسيا تعلن انتهاء عمليات الإنقاذ في جبلة غربي سوريا

أعلن نائب وزير الطوارئ الروسي، أليكسي سيركو، أن رجال الطوارئ الروس أنهوا مهمتهم في إنقاذ المصابين، وانتشال القتلى من تحت أنقاض الزلزال في جبلة غربي سوريا، ويواصلون تقديم المساعدات.

وقال سيركو: "عملية إنقاذ الناجين اكتملت. لكن المساعدات الإنسانية مستمرة".

وأضاف أنه سيتم تسليم دفعة إضافية من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

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وتابع: "حسب المعلومات الواردة من موسكو، يجري تجهيز عدة طائرات أخرى لإيصال المساعدات الإنسانية، وستكون هناك طائرة أخرى من روسيا الليلة تحمل المساعدات اللازمة لنقلها إلى الضحايا".

وأشار إلى أنه تم تشييد 57 مركز إقامة مؤقتة لمتضرري الزلزال، ويتم تقديم المساعدة للجميع.

وقال: "رجال الإنقاذ الروس يشاركون في توزيع المساعدات الإنسانية وتدريب رجال الإنقاذ والإطفاء في محافظة اللاذقية ومدينة جبلة".

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن المنقذين الروس أكملوا مهمتهم في جبلة.

وأضاف: "نحن مستعدون لمواصلة تنفيذ المهام في مناطق أخرى من سوريا".

المصدر: تاس