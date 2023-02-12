صمم خصيصا لزلزال محتمل في اسطنبول.. نقل نظام اتصالات الكوارث لجنوب تركيا

نقلت السلطات التركية نظام اتصالات الكوارث الجديد الذي طورته شركة تركية إلى منطقة الزلازل في جنوب البلاد.

وقالت وسائل إعلام تركية إن النظام الجديد طورته شركة Ayedaş خصيصا لزلزال محتمل في مدينة اسطنبول.

ويساعد النظام في التغلب على مشكلة الاتصال التي تعد من أكبر المشاكل في المحافظات التي ضربها الزلزال.

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ووفقا للشركة المصنعة، يضمن النظام الاتصال والتنسيق بين فرق الإصلاح بفضل الأبراج المتنقلة، ومحطات الاتصالات المثبتة في نقاط عالية والتي تعمل بالطاقة الشمسية والأجهزة المرفقة بمئات مركبات الفريق.

وبفضل النظام، ضمنت فرق الإصلاح الاتصال والتنسيق مع مركز إدارة الكوارث التابع للشركة والمركز المركزي للتحكم عن بعد ومراقبة البيانات (SCADA) باستخدام 3 أبراج متحركة ومحطات اتصالات مثبتة في نقاط عالية وأجهزة متصلة بمئات مركبات الفريق.

المصدر: "تركيا بالعربي"