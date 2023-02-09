إدارة الكوارث الطبيعية التركية: الزلزال الأخير بين الأعنف في التاريخ (صور + فيديو)

أعلنت إدارة الكوارث الطبيعية التركية أن خطوط السكك الحديدية زاحت أمتارا عن أماكنها بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد يوم الاثنين.

وأضافت إدارة الكوارث الطبيعية أن هذا يؤكد أن الزلزال الذي ضرب البلاد هو من أقوى الزلازل في التاريخ.

#تركيا

انحناء سكة القطار في مرعش بفعل انزلاق الأرض بسبب الزلزال pic.twitter.com/SNRdZVHiv7 — ahedalminawy (@ahedalmenawi) February 9, 2023

ولتوضيح صورة حول حجم الزلزال الحالي في تركيا، ذكرت إدارة الكوارث أن وقع زلزالا ضرب منطقة مرمرة شمال غربي تركيا التي تقع فيها مدينة إسطنبول، في 17 أغسطس 1999 وكان مركز الزلزال مدينة إزميت.

وأشارت إلى أن الزلزال استمر حينها 37 ثانية.

إقرأ المزيد

وأوضحت أن قوة ذلك الزلزال (زلزال إزميت) كانت 7.6 درجات على مقياس ريختر، مبينة أنه مساحة ضيقة ومحدودة مقارنة بالزلزال الحالي.

وفي ذلك الزلزال، المعروف بـ "زلزال إزميت"، أو "زلزال مرمرة"، قُتل 17 ألف شخص، وأصبح أكثر من نصف مليون إنسان بلا مأوى.

وفق المعلومات الرسمية فإن حجم وقوة واتساع مساحة الزلزال الحالي "زلزال كهرمان ماراش"، أكبر بكثير من ذلك الزلزال في العام 1999".

هذا، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء ضحايا الزلازل في البلاد إلى 16170 قتيلا وأكثر من 64 ألفا و194 مصابا، مشيرا إلى أن مئات آلاف الأشخاص يشاركون بعمليات إغاثة المتضررين.

وأوضح أن إجمالي عدد المباني المنهارة جراء الزلزال بلغ 6 آلاف و444 بينها 944 في غازي عنتاب، وفي مدينة عثمانية بلغ إجمالي عدد المباني المنهارة إلى 326 وتوفي فيها نحو 900 مواطن، بالإضافة إلى مئات الجرحى.

وصرح أردوغان بأن تركيا واجهت يوم الاثنين الماضي أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية