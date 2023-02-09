زلزال تركيا.. 6479 منقذا من 56 دولة يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ

تلقت الجمهورية التركية عروضا من 95 دولة أجنبية للمساعدة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق البلاد الاثنين الماضي.

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صرح بذلك وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي له في أنقرة اليوم الخميس، وأكد الوزير أن "6479 منقذا من 56 دولة يشاركون الآن في عمليات البحث والإنقاذ، كما سترسل 19 دولة أخرى متخصصيها في غضون 24 ساعة".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن روسيا كانت من أوائل الدول التي أرسلت عمال الإنقاذ إلى تركيا وسوريا وقدمت مساعدات إنسانية للتغلب على تداعيات الزلزال المدمر، حيث يبلغ عدد أفراد فرق الإنقاذ الروسية التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أكثر من 150 شخصا يقومون الآن بعمليات البحث والإنقاذ في محافظة كهرمان مرعش، التي كانت الأكثر تضررا من الكارثة.

المصدر: تاس