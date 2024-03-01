لحظة بلحظة.. آخر تطورات الحرب في غزة /29.02.2024/
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دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.
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