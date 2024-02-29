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بايدن يستبعد وقف إطلاق نار في غزة بحلول الاثنين

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بايدن يستبعد وقف إطلاق نار في غزة بحلول الاثنين
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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استبعد الرئيس الأمريكي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بحلول الإثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.

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حصيلة قتلى غزة تتجاوز 30 ألف شخص

وردا على أسئلة صحافيين يوم الخميس حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن "الأمل لا ينضب"، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا "لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الإثنين".

ويعمل مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر على التوصل إلى اتفاق إطاري تقوم "حماس" بموجبه بإطلاق سراح بضع عشرات من الرهائن، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين ووقف القتال لمدة ستة أسابيع.

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الـ30 ألف شخص.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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