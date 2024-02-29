"حزب الله": استهدفنا مستوطنة "غورين" بصواريخ "فلق"

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الخميس، استهدافه لمستوطنة "غورين" الإسرائيلية بصواريخ "فلق".

وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏وردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت القرى والمدنيين وآخرها استشهاد ‏المواطنين المسنين حسين حمدان وزوجته منار عبادي في بلدة كفرا، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 18:00 من مساء اليوم الخميس (بتوقيت لبنان) مستعمرة "غورين" بصواريخ فلق".

كما أكد "حزب الله" اللبناني اليوم، استهدافه لجنود ومستوطنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

هذا ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT