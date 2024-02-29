إسبانيا تدين مقتل فلسطينيين أثناء توزيع مساعدات في شمال غزة وتصفه بـ"غير المقبول"

ندد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس، بمقتل أكثر من 100 فلسطيني خلال توزيع مساعدات غذائية في شمال غزة برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال ألباريس عبر منصة إكس إن "الطبيعة غير المقبولة لما حدث في غزة، حيث يموت العشرات من المدنيين الفلسطينيين في أثناء انتظارهم للحصول على الطعام، تؤكد الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار".

وقد أثار ما حدث فجر الخميس ردود فعل دولية منددة باستهداف المدنيين في الوقت الذي كانوا يحاولون فيه الحصول على مساعدات إنسانية.

واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل عشرات المواطنين الفلسطينيين في غزة، جراء استهداف القوات الإسرائيلية لهم خلال استلامهم مساعدات إنسانية.

وتعاني مناطق شمال قطاع غزة من حالة مأساوية فقدان المواد الغذائية ونفاد المياه النظيفة، وقد سجلت وزارة الصحة بغزة وفاة عدد من المواطنين بسبب الجوع وسوء التغذية.

المصدر: RT + أ ف ب