بسبب "الوفيات المأساوية".. إيطاليا تدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الخميس إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة وناشد إسرائيل حماية السكان الفلسطينيين بعد أن فتحت قواتها النار على حشد جاء لتسلم مساعدات.

إقرأ المزيد

وقال على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي إن "الوفيات المأساوية في غزة تتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار لتسهيل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن وحماية المدنيين. ونحض إسرائيل بقوة على حماية السكان في غزة والتأكد بدقة من الحقائق والمسؤوليات".

وتأتي دعوة تاياني تزامنا مع إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

إلى ذلك، تجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الـ30 ألف شخص.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ146 حيث يتواصل القصف وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.

المصدر: "أ ف ب" + RT