عبد الملك الحوثي: لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا وستكون فوق ما يتوقعه العدو والصديق

أكد قائد حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي اليوم الخميس، أن لدى الحوثيين "مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا".

وفي كلمة له، قال عبد الملك بدر الدين الحوثي: "التصعيد في جبهة اليمن أو في أي جبهة من الجبهات التي تساند غزة لن يفيد الأمريكيين بشيء وتأثيراته عكسية"، متابعا: "غارات وقصف العدو هذا الأسبوع لا تأثير لها لا على القدرات ولا على المعنويات".

وأردف الحوثي: "شعبنا غدا الجمعة سيصرخ بأعلى صوته ليقول..المعنويات عالية، عالية بكل ما تعنيه الكلمة"، مستطردا: "الغارات الأمريكية والبريطانية لن تؤثر على معنويات شعبنا العزيز المسلم المجاهد ولا حتى لدى الأطفال".

وأردف: "شعبنا ينطلق من منطلق إيماني وتربى تربية إيمانية، تربى على الحرية والعزة والكرامة والإباء والشهامة".

وأكمل قائد "أنصار الله": "الأعداء بتصعيدهم لن يؤثروا على القدرات ولا على المعنويات ولا على حضور الشعب في الساحات..هل يتصور الأمريكيون أو البريطانيون أو الإسرائيليون أنهم بذلك القصف في العاصمة صنعاء سيجعلون الأهالي يختبئون في بيوتهم؟" مردفا: "هناك تذمّر كبير في الوسط الرسمي الأمريكي من الموقف الأمريكي".

واستطرد عبد الملك الحوثي: "البعض أتى بقطع إلى البحر تحت عنوان حماية سفنه مع أنه لا مشكلة على سفنهم طالما لم تتجه إلى مساعدة العدو الصهيوني".

وأردف الحوثي: "الأمريكي عندما وصلت قطعة حربية لألمانيا في البحر أدخلهم في وضع مأزوم.. القطعة الحربية الألمانية أطلقت صاروخا على طائرة أمريكية وعلى سفينة تجارية وهذا يعبّر عن فشل وإرباك وقلق"، مضيفا: "ليس من الصحيح أبدا أن تتجه الدول الأوروبية ولا غيرها إلى عسكرة البحر الأحمر..ما يمكن أن يهدد الملاحة هو الأمريكي الذي يجرهم إلى عسكرة البحر الأحمر وإثارة الفوضى فيه وتحويله إلى ميدان صراع وساحة حرب".

وأضاف الحوثي: "لا بد من دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة ووقف جرائم الإبادة الجماعية..مواقفنا واضحة وعملياتنا ستستمر بفاعلية عالية في اتجاه البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن ومضيق باب المندب".

وأكد الحوثي أن "لدينا بإذن الله تعالى مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا، وستكون مفاجئة جدا للأعداء وفوق ما يتوقعه العدو والصديق"، مستطردا: "مفاجآتنا إن شاء الله ستأتي فاعلة ومؤثرة".

وتوجه عبد الملك بدر الدين الحوثي للشعب الفلسطيني والمقاتلين في غزة بالقول: "لستم وحدكم، وشعبنا بخروجه يوم غد سيعبّر بترجمة فعلية عن ذلك، لستم وحدكم ومعكم حتى النصر..لن نكل ولن نمل ولن نفتر ولن نتراجع، ونحن بالإرادة الإيمانية والجد سنواصل المشوار حتى يفرج الله عن الشعب الفلسطيني المظلوم".

هذا وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الفرقاطة "هيسن"، الموجودة ضمن المهمة البحرية الأوروبية "أسبيدس" لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، هاجمت عن طريق الخطأ مسيّرة تابعة للحلفاء.

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT