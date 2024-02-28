القيادة الوسطى الأمريكية تعلن اسقاط 5 مسيرات للحوثيين في البحر الأحمر

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الأربعاء أن طائرات وسفينة حربية تابعة للتحالف أسقطت 5 طائرات مسيرة للحوثيين في البحر الأحمر أمس.

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وقالت "سنتكوم" في بيان إنه "في 27 فبراير، أسقطت الطائرات الأمريكية وسفينة حربية تابعة للتحالف خمس طائرات بدون طيار مدعومة من إيران تابعة للحوثيين في اتجاه واحد (OWA) في البحر الأحمر".

وأضافت أن "قوات القيادة الوسطى الأمريكية حددت هذه الطائرات بدون طيار القادمة من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".

وشددت على أن "هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

Feb. 27 Red Sea Update



On Feb. 27, between the hours of 9:50p.m. and 10:55 p.m. (Sanaa time), U.S. aircraft and a coalition warship shot down five Iranian-backed Houthi one-way attack (OWA) unmanned aerial vehicles (UAV) in the Red Sea.



CENTCOM forces identified these UAVs… pic.twitter.com/c5Qm13GvhV — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2024

وكانت حركة "أنصار الله" الحوثية قالت الثلاثاء إنها ستوقف عملياتها العسكرية ضد السفن الإسرائيلية إذا ما تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشروط حركة "حماس".

وأوضح نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحكومة صنعاء نصر الدين عامر في حديث لوكالة "تاس" الروسية، أن "قرار منع مرور السفن الإسرائيلية المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية سيتم التراجع عنه في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ورفع الحصار وفقا لشروط المقاومة".

وتشن الولايات المتحدة ضربات شبه يومية للقضاء على أهداف الحوثيين، فيما تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة.

المصدر: RT