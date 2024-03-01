الصحة الفلسطينية: مقتل شقيقين برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء جمعهما "العكوب" في مدينة الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليل يوم الخميس، مقتل شاب فلسطيني متأثرا بإصابته الحرجة برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي غرب الخليل، بعد ساعات قليلة من مقتل شقيقه.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد الشاب صلاح الدين سليمان الشوامرة (28 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوب غرب الخليل، بعد ساعات قليلة من استشهاد شقيقه نجم الدين".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال كانت قد أطلقت الرصاص الحي صوب ثلاثة أشقاء بالقرب من "بيت مرسم"، ما أدى إلى استشهاد نجم الدين (25 عاما) على الفور بعد إصابته في القلب بشكل مباشر، في حين أصيب شقيقه صلاح بجروح حرجة في البطن والصدر، وجرى نقله إلى المستشفى، وأدخل إلى غرفة العمليات في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن استشهاده متأثرا بإصابته، كما أصيب شقيقهما نور الدين (30 عاما) ووصفت إصابته بالطفيفة".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن "قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الأشقاء الثلاثة، وهم من بلدة دورا جنوبي الخليل، بينما كانوا يجمعون "العكوب" بالقرب من "بيت مرسم" جنوب غرب الخليل، وبعد أن أصابتهم بجروح، سلمتهم لطواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عند مدخل بيت عوا، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي".

ووفق بيانات الصحة الفلسطينية، فإنه "باستشهاد الشقيقين الشوامرة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر إلى 416".

المصدر: "وفا"