 
مباشر

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مواقع صواريخ وأنفاق في جبيل وكسروان

أخبار العالم العربي

الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مواقع صواريخ وأنفاق في جبيل وكسروان
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2r7

أصدر الجيش اللبناني اليوم الخميس بيانا بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مواقع صواريخ وأنفاق في جبيل وكسروان.

وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيان جاء فيه: "تداولت وسائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو صادرا عن جهة تابعة للعدو الإسرائيلي، يدعي فيه وجود مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان".

وأضاف البيان: "بعد إجراء التدقيق اللازم، يهم قيادة الجيش أن تؤكد كذب مزاعم العدو، وتوضح أن الفيديو يعرض مشاهد لمنشآت مدنية وحفريات تعود إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أُقيمت لأغراض الصيانة ولحاجة سد جنة من تصريف المياه".

إقرأ المزيد
"حزب الله": استهدفنا مستوطنة "غورين" بصواريخ "فلق"

وفي وقت سابق من شهر فبراير، نفت وزارة الطاقة اللبنانية ما نشره الجيش الإسرائيلي عن وجود مواقع صواريخ في جبيل وكسروان، مؤكدة أنها منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

ويأتي ذلك بعد أيام من توسيع الجيش الإسرائيلي لمناطق اعتداءاته في لبنان، حيث كان قد شن غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان،  أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا