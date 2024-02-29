الجيش اللبناني يصدر بيانا بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مواقع صواريخ وأنفاق في جبيل وكسروان

أصدر الجيش اللبناني اليوم الخميس بيانا بشأن الادعاءات الإسرائيلية بوجود مواقع صواريخ وأنفاق في جبيل وكسروان.

وصدر عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني بيان جاء فيه: "تداولت وسائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو صادرا عن جهة تابعة للعدو الإسرائيلي، يدعي فيه وجود مواقع صواريخ وشبكة أنفاق في جبيل وكسروان".

وأضاف البيان: "بعد إجراء التدقيق اللازم، يهم قيادة الجيش أن تؤكد كذب مزاعم العدو، وتوضح أن الفيديو يعرض مشاهد لمنشآت مدنية وحفريات تعود إلى مصلحة مياه بيروت وجبل لبنان، أُقيمت لأغراض الصيانة ولحاجة سد جنة من تصريف المياه".

نفي مضمون مقطع فيديو صادر عن جهة تابعة للعدو الإسرائيلي، جرى تداوله في الآونة الأخيرة#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/gFAUKtycKFpic.twitter.com/hW6XONauV2 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 29, 2024

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وفي وقت سابق من شهر فبراير، نفت وزارة الطاقة اللبنانية ما نشره الجيش الإسرائيلي عن وجود مواقع صواريخ في جبيل وكسروان، مؤكدة أنها منشآت تابعة لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

ويأتي ذلك بعد أيام من توسيع الجيش الإسرائيلي لمناطق اعتداءاته في لبنان، حيث كان قد شن غارات استهدفت مدينة بعلبك شمال شرقي لبنان، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص.

المصدر: RT