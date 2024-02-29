لبنان..العثور على مسيّرة إسرائيلية تحمل منشورات جنوبي البلاد (صور)

أعلن الجيش اللبناني يوم الخميس العثور على طائرة مسيّرة إسرائيلية تحمل منشورات في منطقة اللبونة جنوبي لبنان.

وفي بيان له، قال الجيش اللبناني: "بتاريخ 29 فبراير 2024، وأثناء تنفيذ دورية مشتركة بين الجيش واليونيفيل في منطقة اللبونة، عثر عناصر الدورية على طائرة مسيرة (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي تحمل منشورات، وقد عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها ونقلها".

بتاريخ ٢٩/ ٢ /٢٠٢٤، وأثناء تنفيذ دورية مشتركة بين الجيش واليونيفيل في منطقة اللبونة، عثر عناصر الدورية على طائرة مسيرة (Drone) تابعة للعدو الإسرائيلي تحمل منشورات، وقد عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها ونقلها.#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/YE6qVGnqqbpic.twitter.com/r7af9FkXzz — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) February 29, 2024

جدير بالذكر أنه يوم الاثنين الماضي، أعلن "حزب الله أنه أسقط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في جنوب لبنان، فيما رد الجيش الإسرائيلي على ذلك بتنفيذ غارات قال إنها استهدفت "مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في البقاع"، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وكانت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان قد أعربت عن قلقها الشديد من توسع المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية بسبب التوترات الأخيرة، فيما يزداد التوتر والاشتباكات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT