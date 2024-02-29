"سرايا القدس" تعرض مشاهد من معارك خاضتها ضد الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بغزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من المعارك التي خاضها مقاتلوها ضد الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون بجنوب شرق قطاع غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من المعارك التي خاضها مجاهدوها في حي الزيتون بجنوب شرق غزة".

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ويوم الخميس، أعلنت سرايا القدس "قصفها بوابل من قذائف الهاون ، خطوط إمداد العدو في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس بجنوب غزة، واستهدافها

لآليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ"RPG" في منطقة عبسان الكبيرة بالمدينة".

كما ذكرت "السرايا"، خلال يومي الأربعاء والثلاثاء، أن "مجاهديها خاضوا بالأسلحة المناسبة، اشتباكات ضارية مع قوات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، واستهدفوا دبابة ميركافا وجرافة D9 صهيونيتين بقذائف التاندوم والـ"RPG" في محور التقدم غربي خان يونس".

كما أكدت أنها "قصفت بوابل من قذائف الهاون، تجمعا لقوات العدو في شارع 10 جنوب حي الزيتون بمدينة غزة"، مضيفة: "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة جنوب شرق القرارة بمدينة خانيونس.. أبلغ مجاهدونا عن اشتباكهم مع قوة صهيونية راجلة قوامها 4 جنود بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم جميعا بين قتيل وجريح".

وتابعت "سرايا القدس": "فجرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون، ودمرنا آلية عسكرية صهيونية بعبوة "ثاقب" في شارع السكة شرق حي الزيتون"، مردفة: "في عملية هندسية معقدة، تمكنا من إيقاع قوة صهيونية بين قتيل وجريح في كمين محكم داخل مبنى تم تفخيخه باستخدام صاروخ طائرة F16 أطلقه العدو تجاه بيوت الآمنين ولم ينفجر، وقد عمل مهندسونا على تفعيله وتفجيره بالقوة في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون".

وتجاوزت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي الـ30 ألف شخص.

وفي المقابل بلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 582 منذ 7 أكتوبر.

هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على غزة، مع دخول الحرب في القطاع يومها الـ146، وسط مجاعة باتت أمرا واقعا، فيما يسابق الوسطاء الدوليون الزمن لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان.

المصدر: RT