الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغارة استهدفت مبنى على طريق رئيسي بين بلدتي كفرا وصديقين جنوب لبنان

نشر الجيش الإسرائيلي مساء يوم الأربعاء مقطعا مصورا لغارة استهدفت مبنى على طريق رئيسي بين بلدتي كفرا وصديقين جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ضربت بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقتي كفرا وصديقين بجنوب لبنان.

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن مدفعيته استهدفت أيضا بلدة حولا في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل مدنيين اثنين وإصابة أشخاص آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة كفرا بجنوب البلاد.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة وانتشارا ‏لجنود إسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة حيث أكد استهدافه "محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا، و‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية".

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية صباح الأربعاء.

هذا، ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية