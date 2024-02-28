"حزب الله" يستهدف موقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة وانتشارا ‏لجنود إسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشا

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهداف مقاتليه لموقعي ‌‏الرمثا والسمّاقة وانتشارا ‏لجنود إسرائيليين بمحيط موقع بركة ريشا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وصدرت عن "حزب الله" اليوم، بيانات عدة حيث أكد استهدافه "محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا، و‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية".

وأوضح حزب الله في بيان: "استهدف ‌‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:00‏ من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 انتشارا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة".‏

وأضاف في بيان: "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:00‌‎ ‎من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 موقع ‌‏الرمثا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وأكد "حزب الله": "استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:05‏ من عصر يوم الأربعاء 28-02-2024 ‏موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيلية صباح اليوم الأربعاء.

وذكرت مراسلة RT أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدة راشيا الفخار، كما انفجر صاروخ اعتراضي أطلقته القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة كفر حمام في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

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ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT