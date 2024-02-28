وزارة الصحة بغزة: مستشفى كمال عدوان آخر مستشفى في شمال القطاع يخرج من الخدمة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفى كمال عدوان وهو الآخير الذي ظل يعمل في شمال القطاع قد خرج من الخدمة بعد توقف مولد الكهرباء بسبب نفاد الوقود.

وأفادت الوزارة أن سكان شمال قطاع غزة الآن أصبحوا بلا أي خدمات صحية.

وأوضحت أن توقف المولد الكهربائي يعني توقف خدمات غسيل الكلى والعناية المركزة والحضانة والأمراض الباطنية والقلب والجراحة العامة وطوارئ الأطفال

وأضافت أن توقف عمل مستشفى كمال عدوان بشكل كامل هو نتيجة لعدم توفر الوقود، وعرقلة إسرائيل لوصوله إلى مستشفيات شمال غزة

وتستهدف إسرائيل بشكل متعمد مستشفيات قطاع غزة وسبق أن قصفت مستشفى المعمداني وحاصرت مستشفى الشفاء والرنتيسي، وتعمدت عرقلة إيصال الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ومنعت وصول الأدوية ومقومات العلاج والإغاثة، ويأتي هذا في ظل استمرار القصف وسقوط عشرات الجرحى يوميا، كما أن القطاع يعاني نقصا حادا في أدوية الأمراض المزمنة مما تسبب بموت العشرات.

المصدر: RT