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نجمة داوود الحمراء : مقتل إسرائيليين اثنين بعملية إطلاق نار قرب مستوطنة عيلي جنوب نابلس

"حزب الله" اللبناني ينعى أحد مقاتليه

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نعى "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مقاتلا في صفوفه، قتل بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيان له: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود علي حمود "أبو هادي" مواليد عام 1986 من بلدة كفرا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" صورة المقاتل.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا متصاعدا واشتباكات بين "حزب الله" اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، مع تحذيرات من تداعيات الحرب.

المصدر: RT

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