السعودية تصدر بيانا بشأن مقتل وجرح مئات الفلسطينيين شمالي غزة إثر استهدافهم من قبل الجيش الإسرائيلي

أصدرت الخارجية السعودية اليوم الخميس بيانا بشأن مقتل وجرح مئات الفلسطينيين، إثر استهدافهم من طرف الجيش الإسرائيلي أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي بغزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: "تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات جراء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة".

وأضاف البيان: "تؤكد الوزارة على رفض المملكة القاطع لانتهاكات القانون الدولي الإنساني من أي طرف وتحت أي ذريعة، كما تجدد المملكة مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني، وبالفتح الفوري للممرات الإنسانية الآمنة، والسماح بإجلاء المصابين، والتمكين من إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار يمنع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين الأبرياء".

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين، استهداف المدنيين العزل شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات، جرّاء قصف قوات الاحتلال طوابير المساعدات الإنسانية في غزة. pic.twitter.com/KDNfxL29qO — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 29, 2024

هذا وقتل وجرح المئات من الفلسطينيين، اليوم الخميس، إثر استهدافهم من طرف الجيش الإسرائيلي في أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

المصدر: RT