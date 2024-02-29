رفاق سلاح بوشنل يحرقون زيهم العسكري ويطالبون بوقف الحرب في غزة

أحرق رهط من قدامى المحاربين في القوات المسلحة الأمريكية زيهم العسكري تضامنا مع الطيار آرون بوشنل، الذي توفي بعد أن أشعل النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وأبدى العسكريون الأمريكيون تضامنهم مع آرون بوشنل الطيار الأمريكي الذي اشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن وتوفي وهو يهتف بالحرية لفلسطين.

ونظمت مجموعة من العسكريين الامريكيين رفقاء بوشنل في السلاح فعالية عامة قاموا خلالها بحرق زيهم العسكري والهتاف مطالبين بوقف الحرب الدامية الجارية في قطاع غزة.

A moving act of solidarity as veterans burn their uniforms at a vigil for Aaron Bushnell hosted by veterans against war. This was after some extremely moving speeches, including a Vietnam War veteran who was a part of the SDS and did a lot of anti-war organizing. pic.twitter.com/9iJzeDAk2a — alissa azar (@AlissaAzar) February 29, 2024

وكان البنتاغون قد أعلن يوم الاثنين أن جنديا في سلاح الجو الأمريكي يدعى آرون بوشنل توفي متأثرا بالحروق التي أصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، للمطالبة بوقف الحرب في غزة.

يأتي ذلك وسط تزايد الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT