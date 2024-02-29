 
مباشر

رفاق سلاح بوشنل يحرقون زيهم العسكري ويطالبون بوقف الحرب في غزة

أخبار العالم

رفاق سلاح بوشنل يحرقون زيهم العسكري ويطالبون بوقف الحرب في غزة
Globallookpress
الطيار الأمريكي الراحل آرون بوشنل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x2q1

أحرق رهط من قدامى المحاربين في القوات المسلحة الأمريكية زيهم العسكري تضامنا مع الطيار آرون بوشنل، الذي توفي بعد أن أشعل النار في نفسه خارج السفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وأبدى العسكريون الأمريكيون تضامنهم مع آرون بوشنل الطيار الأمريكي الذي اشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن وتوفي وهو يهتف بالحرية لفلسطين. 

ونظمت مجموعة من العسكريين الامريكيين رفقاء بوشنل في السلاح فعالية عامة قاموا خلالها بحرق زيهم العسكري والهتاف مطالبين بوقف الحرب الدامية الجارية في قطاع غزة.

وكان البنتاغون قد أعلن يوم الاثنين أن جنديا في سلاح الجو الأمريكي يدعى آرون بوشنل توفي متأثرا بالحروق التي أصيب بها بعدما أضرم النار في نفسه خارج مقر السفارة الإسرائيلية لدى واشنطن، للمطالبة بوقف الحرب في غزة.

يأتي ذلك وسط تزايد الاحتجاجات في الولايات المتحدة ضد العملية العسكرية الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، ردا على الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا