أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

واستعرض أمير قطر والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، الجهود المبذولة الهادفة للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج الفوري عن الرهائن التي تحتجزها حركة "حماس".

وأكد الجانبان على ضرورة إطلاق "حماس" سراح الرهائن الذين تحتجزهم دون تأخير، وشددا على أن إطلاق سراح الرهائن سيؤدي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة على مدى 6 أسابيع على الأقل.

كما تبادل الزعيمان وجهات النظر حول كيفية تحويل هذه الفترة من الهدوء إلى شيء أكثر ديمومة.

وبحث الجانبان ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة وكيف أن وقف إطلاق النار بموجب صفقة الرهائن سيساعد بشكل أكبر في تمكين هذه الجهود وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء غزة.

كذلك ناقشا الحادث المأساوي الذي وقع في وقت سابق اليوم في شمال غزة، وأعرب الزعيمان عن حزنهما لفقدان أرواح المدنيين، وأوضحا أن هذا الحادث يؤكد الحاجة الملحة إلى إنهاء المفاوضات في أقرب وقت ممكن وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

المصدر: RT