"معركة مصر مستمرة ضد إسرائيل".. مطالبات في القاهرة بمحاكمة الحكومة الإسرائيلية

هاجم البرلماني المصري وعضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد صفوت البياضي، الهجوم الإسرائيلي العنيف على الفلسطينيين في أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية.

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وقال البياضي في تصريحات لـRT إنه: "بلا شك استهداف مدنيين عزل هو أمر يتجاوز جرائم الحرب وهو جريمة في حق الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يكون له موقف واضح يتعدى خطابات وتصريحات الشجب والإدانة ويكون واضحا ومؤثرا على الحكومة الإسرائيلية للوقف الفوري للعدوان وتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية عليها بصفتها جرائم ومجرمين".

وطالب البياضي أن تتم محاكمة الحكومة الإسرائيلية في المحاكم الدولية، ويجب على العالم أن يوفر مساعدات آمنة بشكل دائم للفلسطينيين، ومن الغير المنطقي أن تصرح الدول بأنها ترسل مساعدات للفلسطينيين وهم تحت القصف المستمر وكأنهم يريدون أن يرسلوا طعاما لهم قبل أن يموتوا فهذا أمر غير منطقي".

ونوه بأنه يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وبعد ذلك إرسال المساعدات الإنسانية حتى يمكن أن يتسق الأمر، وتكون المساعدات الإنسانية مقدمة في جو آمن وبعد ذلك نجلس على مائدة مفاوضات ونطالب بحل الدولتين.

من جانبه، قال الباحث المصري في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT: "لا يمر يوم من دون جرائم للعدو الصهيوني الذي يحق له أن يخرج لسانه للعالم طالما يجد من يسبغ عليه الحماية ويمده بالأسلحة".

وتابع: "مصر أصدرت بيانا عبرت فيه عن انفعالها المستحق نظرا لحجم الجريمة الصهيونية التي لم تجعل مكانا يحتمل أن يكون آمنا إلا وطالته من مستشفيات ودور عبادة ومقرات تابعة للأمم المتحدة ومدارس تتبع جهات أممية وأخيرا الأماكن التي يتجمع فيها الجوعى للحصول علي طعامهم الذي يبقيهم فقط على قيد الحياة دون معرفة مصيرهم بعد تناوله وهل سيطولهم القصف أم لا".

ونوه بأن مصر تسعى لإدخال المساعدات بكل الطرق والمشاركة في وساطات التهدئة والمعركة السياسية مع العدو الاسرائيلي في كل الدوائر الدولية من للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى محكمة العدل الدولية بخلاف دول أخرى تمارس دورا مزدوجا تحذر من قتل المدنيين ثم تمنع صدور القرارات الدولية ضد المجرم العدواني، موضحا أن الولايات المتحدة بكل تأكيد هي الشريك الأول والرئيسي لإسرائيل في كل ما يتم الآن.

وقتل وجرح المئات من الفلسطينيين، اليوم الخميس، إثر استهدافهم من طرف الجيش الإسرائيلي في أثناء انتظارهم استلام المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد في قطاع غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "قوات الجيش الإسرائيلي استهدفت آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات غرب جنوبي غزة، بالقذائف المدفعية وإطلاق النار المباشر".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم