لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها إقليميا وعالميا /04.02.2024/

تتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ121، في ظل مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.

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