ترامب: لو كنت رئيس الولايات المتحدة لما حدث الهجوم على قواتنا في الأردن

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه لو كان رئيسا للبلاد حاليا لما كان حدث الهجوم على القاعدة العسكرية في الأردن وقتل ثلاثة جنود أمريكيين وأصيب ما لا يقل عن 40 آخرين.

وقال ردا على سؤال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز": "معي، لم يكن هذا ليحدث أبدا"، مشيرا إلى عدم كفاءة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.

كما انتقد ترامب قرار بايدن التحدث مسبقا عن الرد الانتقامي على الهجوم على قاعدة "البرج 22" في الأردن، وقال: "لم يكن عليه أن يقول أي شيء سيفعله.. إنه غير كفء، والجميع يعلم أن هناك من يتخذ القرارات نيابة عنه، هو لا يفعل ذلك بنفسه".

وفي وقت سابق، أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي أن الضربات العسكرية الأمريكية قد بدأت في سوريا، في إطار الرد على الهجوم الذي تسبب بمقتل 3 جنود بقاعدة أمريكية في الأردن.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر أمس السبت، شن غارات جوية في العراق وسوريا ضد أهداف مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وجماعات مسلحة تابعة له.

وأشار مراسل RT في سوريا، إلى أن عمليات القصف طالت أهدافا في ريف الميادين والبوكمال شرقي سوريا ومقار للفصائل العراقية بمنطقة السكك في القائم غرب العراق.

وفجر اليوم الأحد، صرح مسؤولان أمريكيان بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا أهدافا للحوثيين في اليمن من منصات جوية وسطحية وطائرات "إف/إيه 18" واستهدفتا ما لا يقل عن 30 هدفا في 10 مواقع على الأقل.

وكانت السلطات الأمريكية قالت في وقت سابق إن القوات الأمريكية في الأردن تعرضت لهجوم من قبل المقاومة الإسلامية العراقية، وبحسب البنتاغون، فقد أسفرت هذه الضربة عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران في ما حدث، وبحسب قناة "سي بي إس"، وافقت الإدارة الأمريكية، كإجراء انتقامي، على خطط ضرب أهداف إيرانية وأفراد عسكريين مما هو متمركز في العراق وسوريا.

المصدر: RT