رئيس الوزراء الأسترالي يقترح نزع سلاح فلسطين لتحقيق السلام المستدام

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن أستراليا تدعم حل الدولتين لأزمة الشرق الأوسط، ويمكن أن تكون فلسطين منزوعة السلاح لتحقيق سلام مستدام.

قال ألبانيز خلال مقابلة مع قناة ABC News الأسترالية: "إذا أردت الحفاظ على الأمن في منطقة متوترة، فمن الضروري الحد من التصعيد. وجزء من هذا يمكن أن يتحقق بوجود فلسطين منزوعة السلاح. هذه إحدى القضايا التي يجب مناقشتها.

بالإضافة لذلك، أكد أن أستراليا، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، تدعم إنشاء دولتين - فلسطين وإسرائيل، بينما أكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وضمان حماية حدودها.

وقال ألبانيز: "بالتأكيد الأمن مسألة مهمة بالنسبة لإسرائيل".

كما علق رئيس الوزراء على الوضع المحيط بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي اتهم عدد من موظفيها بالتورط في هجوم حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وهنا قال ألبانيز إن أستراليا تعمل مع الزملاء من كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة للتحقق من حقيقة الصلة بين موظفي الأونروا وحماس.

وشدد رئيس الوزراء على أن "كل دولار يتم استثماره في المساعدات الإنسانية يجب أن يتم إنفاقه على المساعدات تحديدا".

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وقد تلقت الأونروا في وقت سابق معلومات من إسرائيل حول تورط مزعوم لبعض موظفيها في هجوم حماس الفلسطينية في 7 أكتوبر وقررت إقالتهم. ولم يتم الإبلاغ عن عدد هؤلاء الموظفين ومدى تورطهم في الهجوم. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة المشتبه في تورطهم في الهجوم على إسرائيل سيخضعون للمحاكمة إذا ثبت تورطهم.

ومع ذلك، سارعت فنلندا وبريطانيا العظمى وإيطاليا وأستراليا وكندا وألمانيا ورومانيا وعدد من الدول الأخرى لوقف تمويل منظمة الأونروا.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الدول لعدم السماح بوصول الوضع إلى أن يتوقف عمل الوكالة.

المصدر: AFP