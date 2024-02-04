بلدة بليدا جنوب لبنان تتعرض لقصف إسرائيلي أثناء تشييع مقاتلين في حركة "أمل" (فيديو)

استهدف الجيش الإسرائيلي بالقصف المدفعي أطراف بلدة بليدا جنوب لبنان أثناء تشييع اثنين من عناصر حركة "أمل".

وأفاد مراسل RT في لبنان بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا عند الحدود جنوب لبنان.

وذكرت قناة "المنار": "في بلدة بليدا كما عيتا الشعب وعيترون وكفركلا وغيرها من القرى الحدودية حاول العدو ترهيب المشيعين لشهداء حركة أمل من خلال قصف أحد المنازل قرب جبانة البلدة فكانت ردة الفعل لشعب المقاومة".

وسبق أن أصدرت حركة "أمل" بيانا قالت فيه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزفّ أفواج المقاومة اللبنانية "أمل" إلى قائدها الإمام السيد موسى الصدر وجماهيرها المؤمنة الشهيد المجاهد علي خليل محمد (شمران) مواليد بليدا والشهيد المجاهد مصطفى عباس ضاهر (أبو علي) مواليد بليدا"، اللذين "استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني والجهادي دفاعا عن لبنان والجنوب".

وشيعت حركة "أمل" اللبنانية اليوم الأحد اثنين من مقاتليها لقيا مصرعهما جراء غارة إسرائيلية في بلدة بليدا جنوب لبنان.

المصدر: RT