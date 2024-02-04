الأدميرال إيراني يعلن عن مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة

أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني أنه سيتم إجراء مناورة بحرية مشتركة بين إيران وروسيا والصين بهدف ضمان أمن المنطقة في الشهر القادم.

وأوضح الأميرال شهرام إيراني أنه قد تمت دعوة بلدان أخرى للمشاركة في هذه المناورات.

واعتبر أن "أهم استراتيجية للبحرية التابعة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الوضع الحالي هي الحفاظ على المصالح والموارد الاقتصادية للنظام الإسلامي والشعب وحمايتها".

وأضاف إيراني: "يتم تنفيذ هذه المناورات بهدف تأمين أمن المنطقة والمصالح المشتركة..من خلال مرافقتنا للسفن الإيرانية في البحر، فإننا نحمي الشحن البحري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ونساعد الدول التي تحتاج إلى الدعم لضمان الأمن والسلامة".

وأردف قائد القوات البحرية: "إن من المخطط له وبدعم من وزارة الدفاع والقوات المسلحة أن تنضم عدة سفن إلى الأسطول البحري بنهاية العام الجاري الإيراني".

المصدر: "مهر"