 
مباشر
عاجل
هنية: مقترح وقف النار يجب أن يفضي إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي وإعادة الإعمار وصفقة تبادل متكاملة

بوتين يعلن تحديث القوات النووية الروسية بشكل شبه كامل

أخبار روسيا

بوتين يعلن تحديث القوات النووية الروسية بشكل شبه كامل
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwjd

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة اليوم الجمعة، في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، أن القوات النووية الاستراتيجية الروسية تم تحديثها بشكل شبه كامل ـ بنسبة 95%.

وقال بوتين في كلمته: "اليوم، لدينا قوات نووية استراتيجية محدثة بالكامل تقريبا بنسبة 95%. وبلغ تحديث مكونها البحري 100% تقريبا".

وأكد الرئيس الروسي أن ذلك يشكل "حامية جيدة وموثوقة لأمننا الاستراتيجي، وذلك بالمعنيين الحرفي والمجازي".

وأضاف: "سنحقق نفس النتائج في تجهيز الجيش والأسطول البحري بمجموعة كاملة من الأسلحة التقليدية، بما في ذلك النماذج الواعدة للجيل الجديد، وسننفذ بالتأكيد هذه الخطط وإياكم".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا