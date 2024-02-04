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استبعاد حاملة طائرات بريطانية من أكبر مناورات لـ"الناتو" منذ الحرب الباردة بسبب خلل تقني

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استبعاد حاملة طائرات بريطانية من أكبر مناورات لـ
Globallookpress
أرشيف
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أعلنت البحرية الملكية البريطانية أن حاملة الطائرات "كوين إليزابيث" التي كان من المقرر أن تقود أضخم مناورات لحلف "الناتو" منذ الحرب الباردة، لن تشارك في المناورات بسبب خلل تقني.

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ومن المقرر أن تبحر بدلا منها في المناورات التي ستنظم قبالة ساحل القطب الشمالي بالنرويج، حاملة الطائرات "برنس أوف ويلز".

وبعد استبعاد حاملة "كوين إليزابيث" قد لا تتمكن البحرية البريطانية من نشر طائرات في البحر الأحمر كما اقترح وزير القوات المسلحة جيمس هيبي وسط اشتداد المواجهة مع الحوثيين.

المصدر: أ ب

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