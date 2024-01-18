الناتو يبدأ مناورات هي الأكبر منذ عقود يوم 22 الشهر الجاري

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه سيبدأ يوم 22 الشهر الجاري "أكبر مناورة منذ عقود" تحت اسم "المدافع الصامد 2024".

صرح بذلك القائد العام للقوات المسلحة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي.

وأكد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، عقب الاجتماع في بروكسل، أن تنفيذ الخطط الدفاعية للحلف تتطلب تدريبات مستمرة.

وأضاف كافولي: "لهذا السبب نعلن اليوم عن بدء الأسبوع المقبل لأكبر مناورة في العقود الأخيرة، المدافع الصامد 2024".

وفي نوفمبر الماضي، أُجريت التدريبات التكتيكية "التعاون الأولمبي 23" في ساح التدريب "بتروخوريو" في شمال شرق اليونان.

المصدر: RT