مسؤول في الناتو: الحلف يعتزم مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجوي

قال نائب أمين عام الناتو ميرتشا جيوانا، خلال جلسة لجنة الحلف العسكرية، إن الناتو سيقرر خلال قمته في صيف 2024 مواصلة دعم أوكرانيا وتعزيز الدفاع الجماعي وخاصة الدفاع الجوي.

وأضاف: "في قمة الحلف هذا العام في واشنطن، سنمضي قدما لتعزيز دفاعنا وأمننا الجماعي من خلال القيام بما هو ضروري لحماية شعوبنا والنظام الدولي القائم على القواعد. سنعزز دفاعنا الجماعي، وخاصة نظام الدفاع الجوي لدينا، وسنعزز دعمنا لأوكرانيا".

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في يوليو عام 2023، شهدت مدينة فيلنوس عاصمة ليتوانيا، انعقاد قمة الناتو، التي انتهت بتأكيد الحلف على تقديم "دعم قوي" لأوكرانيا.

في وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بشأن تورد دول الحلف الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وقالت الخارجية الروسية إن دول الحلف "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وشدد الكرملين على أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي