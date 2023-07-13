لحظة بلحظة.. قمة "الناتو" تصف روسيا بـ"أكبر تهديد" للحلف وقلق من طموحات الصين.. ميدفيدف يرد بحدة

تشهد العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستمر يومين وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية أزمة أوكرانيا وجدل حول قبول عضويتها.

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