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لحظة بلحظة.. قمة "الناتو" تصف روسيا بـ"أكبر تهديد" للحلف وقلق من طموحات الصين.. ميدفيدف يرد بحدة

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لحظة بلحظة.. قمة
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تشهد العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الثلاثاء قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي ستستمر يومين وسط ظروف دولية يسودها التوتر على خلفية أزمة أوكرانيا وجدل حول قبول عضويتها.

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لحظة بلحظة.. قمة "الناتو" تصف روسيا بـ"أكبر تهديد" للحلف وقلق من طموحات الصين.. ميدفيدف يرد بحدة